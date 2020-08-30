В шляпке Gucci и с авоськой: Брухунова выгуляла в Сочи пижамный костюм с абстрактным принтом

Многие звезды этим летом отдохнули в Сочи. Кто-то – и не по одному разу. Последние деньки августа решили провести на Черном море и Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой. Они уже побывали на популярной ферме, устроили фотосессию с животными, а также посетили один из фешенебельных ресторанов курорта.

Добрались супруги и до моря. Татьяна Брухунова активно ведет микроблог, в котором делится впечатлениями от поездки, и рассказывает подписчикам, как проводит отпуск. Накануне девушка поделилась новым фото, на котором предстала в ярком костюме пижамного стиля и с авоськой в руках.

«С летящей походкой в +30 не заладилось» — подписала эффектное фото Брухунова.

Мы попросили фэшн-эксперта портала Teleprogramma.pro Анастасию Пахолкову оценить модный выбор Брухуновой. Стилист отметила, что комплект подобран идеально.

«Татьяна Брухунова уже не представляется без пижамных костюмов. На этот раз звезда Instagram выгуляла пижамный комплект от Baliwood (очередной авторский отечественный проект). Верх рубашечного кроя и просторные брюки идеально сочетаются с соломенной шляпкой Gucci и авоськой Celine, подобранных Татьяной для прогулки по жаркому Сочи. Интересный абстрактный принт гармонично вписывается в уже сложившийся стиль жены Петросяна, а летящий силуэт и вовсе плавно становится ее почерком» — прокомментировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.