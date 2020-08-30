Современная невеста: в каких нарядах вышли замуж Бондарчук, Андреева, Жужа и другие звезды

Модный эксперт Аника Каримова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о трендовых свадебных нарядах для одного из самых ожидаемых дней в жизни любой девушки.

Лето — это пора свадеб. В теплую погоду куда приятнее устраивать церемонию, фотосессии, как и медовый месяц провести в жаре.

С каждым годом невестам все сложнее подобрать идеальный образ невесты, так как нарядов становится все больше, а финальный выбор порой приводит в ступор. С другой стороны, каждая женщина, независимо от возраста, может создать тот самый внешний облик, о котором мечтала в детстве, фантазируя о свадьбе. Мы решили помочь будущим невестам, собрав самые стильные свадебные луки невест разных возрастов за последний год. А свою оценку нарядам даст дизайнер Аника Каримова.

«В 2020 году дизайнеры предлагают разбавить роскошь свадебных свежестью и новыми течениями. Добавьте оттенков черного, выберите элементы в стиле 80-х, подчеркните прозрачные элементы, укороченную длину и разрезы. Теперь сложите их вместе — получите наряд для невесты, которая хочет соединить романтику с бунтом. Все прошлогодние тенденции для прохода были вдохновлены драматизмом и классицизмом королевских свадеб. Конец года и начало 2021 — это про интерпретацию классики. Цвета слоновый кости, много сетки, кружево — всю эту нежность уже представили на подиумах. Пора забыть о подъюбниках с обручами и стразах», — сразу отметила Аника.

Звездные невесты

Неожиданно после карантина и буквально спустя несколько недель после помолвки, сыграла свадьбу дочка Бориса Немцова. Политический деятель погиб в 2015 году. У Него осталась 18-летняя дочка Дина, которая решила не тянуть и вышла замуж в столь юном возрасте. Она отдала предпочтение легкому платью в пол с многоярусной юбкой и закрытым декольте. Белый наряд дополняла длинная фота и букет из нежных цветов. Избранником девушки стал Дмитрий Матевосов.

«Супер платье! Невестам на заметку: многоярусные юбки — это один из главных свадебных трендов на 2021 год! Выглядит очень нежно, и это прекрасная альтернатива платьям на широких кольцах, где юбка напоминает всем известную „бабу на самоваре“. Причем слои сетки и фатина могут комбинироваться по-разному, даже если вы хотите платье с огромным подолом, можно сделать его слоями», — поделилась эксперт.

Еще одной неожиданной невестой стала Светлана Бондарчук. Светская львица устроила пышную церемонию в 51 год. И это не удивительно, так как ее моложавому виду и стройной фигуре может позавидовать любая женщина. Хоть она вышла замуж во второй раз, в ЗАГСе невеста предстала в белом лаконичном платье в пол с кружевной накидкой, которая придала образу романтизма. От фаты она отказалась, а также сделала нюдовый макияж, подчеркивающий красоту ее лица. Избранником бизнесвумен стал Сергей Харченко.

«Тоже отличный вариант. Сдержанно, при этом очень женственно и нежно. Кружева на рукавах приковывают внимание, при этом и длина платья очень удачная. Хорошо, что оно касается пола, иначе смотрелось бы слишком повседневно и даже „пляжно“. Чистые цвета и изящные линии — что еще нужно для наряда невесты?» — высказалась Каримова.

К слову, на банкете Бондарчук сменила еще два наряда. на этот раз она сделала акцент на свои стройные ноги. Одно платье было нежно-салатового цвета в стиле бэби-долл. В тон ему она подобрала короткую фату. Наряд позволил ей без дискомфорта порхать на празднике и танцевать с гостями. Позже Светлана облачилась в белое мини-платье с пышными рукавами, к которому также подобрала белую фату.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа не так давно тоже сыграла свадьбу. Ее избранником стал гонщик Артем Маркелов. Как современная девушка, она отказалась от кринолина и пышных платьев, придя в ЗАГС в брючном белом костюме и блузке оверсайз.

«Такой костюм я бы не советовала надевать даже в повседневном варианте. Бесформенный блейзер, фигура полностью потерялась, а попытка сделать акцент на груди при помощи выреза выглядит вульгарно. Глянцевая ткань в данном случае больше напоминает пижаму с претензией на роскошь. Лаконичный брючный костюм на свадьбу — да, но тут попадание 1 из 10», — отметила Аника.

Но к слову, Жужа была беременная во время свадьбы, поэтому и выбрала наряд, скрывающий округлившийся живот. В феврале состоялось торжество, а уже в июле она родила своего второго ребенка — сына.

Добавим, что в конце лета женился младший сын Валерии Арсений Шульгин. Спустя месяц после помолвки он узаконит отношения с юной избранницей Лианой. Девушка была в пышном платье с из органзы. По слухам, она тоже находится в интересном положении. Молодая невеста предпочла спрятать живот под пышной юбкой.

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева стала невестой уже не в первый раз. На этот раз ее избранником стал американец Даниэль. У девушки есть трое наследников, но это не помешало ей снова обрести любовь. Торжество прошло в небольшом городке Охай, на частной вилле с красивым видом на горы. Зверева предстала в легком длинном платье со шлейфом и кружевами.

«Если концепция позволяет, то почему бы и нет? Свадьбу можно отпраздновать и в купальнике. Льняной сарафан — отличный вариант для пляжа, но Саша решила, что с венком можно и на свадьбу. Красиво ли это? Конечно, больше да, чем нет», — высказалась Каримова.

Бывшая жена Романа Абрамовича обрела счастье, встретив греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Скромную свадьбу только для близких влюбленные сыграли в Париже, а 18 января состоялось уже пышное торжество в Швейцарии. Светская львица блистала в пышном платье из плотной ткани, а также надела плащ со шлейфом. Волосы невеста собрала в высокий пучок. По некоторым данным, этот наряд — дело рук итальянского Модного дома Valentino.

«Шикарный наряд с кейпом. Опять же, тренд сезона! Ткань очень фактурная, а то, что ее так много — только делает этот свадебный образ интереснее. Дорогой, выдержанный стиль, повторить который в бюджетном сегменте не выйдет», — подчеркнула эксперт.

Если Светлана Бондарчук вышла замуж в 2020 году, то ее бывший муж Федор Бондарчук ее опередил на год. Режиссер сочетался браком с актрисой Паулиной Андреевой. Торжество прошло в закрытом режиме, но одно фото невесты появилось в Сети. Наряд девушки был по-настоящему королевским.

«Длинный шлейф свадебного платья всегда ассоциируется с роскошью и красотой, которую невеста действительно может позволить себе в день свадьбы. Жаль, что на фото не видно передней части наряда, но сзади все выглядит очень масштабно и по-настоящему празднично. Огромный шлейф и фата — классика помпезной свадьбы», — поделилась мнением Аника.

Отметим, что еще одна актриса стала невестой в этом году. Юлия Зимина, известная всем по роли в сериале «Кармелита» сыграла свадьбу со своим таинственным возлюбленным. Девушка блистала в пышном платье с необычными рукавами и шлейфом. Хрупкая фигура актрисы смотрелась в наряде очень изящно. Трудно было поверить, что Юлии 39 лет.

Стоит добавить, что в ЗАГСе Зимина была в комбинезоне с шортами белого цвета. Дополнив образ фатой, образ получился, как у современной невесты.

Справка Teleprogramma.pro:

Аника Керимова – известный дизайнер, бизнесвумен, победительница конкурса красоты «Миссис Москва 2015». Девушка окончила Алтайский Государственный Университет, работала по профессии. Хобби стало призванием, уже 10 лет она трудится дизайнером, создавая уникальные и женственные образы.