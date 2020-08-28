«Настроение на высоте»: Стриженова в блузе с горошком добавила акцентную деталь в виде ремня

Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, говоря о стиле и гардеробе Екатерины Стриженовой, подметил, что эта телеведущая точна знает, как скрыть возможные несовершенства фигуры, придав себе стройность с помощью одежды и аксессуаров.

Так, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова каждый свой образ продумывает вплоть до мелочей. При этом теледива умеет выглядеть статусно и дорого. Своими нарядами Екатерина выгодно подчеркивает то, чем наградила ее матушка природа, делая акцент на талии.

Так, к примеру, на съемках программы «Доброе утро» на Первом канале возлюбленная кинорежиссера появилась в гороховой блузе, дополнив лаконичный трендовый образ акцентной деталью в виде ярко-розового ремня. Примечательно, что в Останкино телеведущая пришла с прической в голливудском стиле. Локоны Екатерины уложили в замысловатую прическу, завив ее волосы в мелкие кудри. Образ теледивы дополнили серьги-жемчужины.

«Настроение на высоте!» — отметила Стриженова.

К слову, еще соведущая историка моды в программе «Модный приговор» на Первом канале подметила, что гороховый принт — эта беспроигрышная классика. Эвелина Хромченко уточнила, что такой рисунок любому образу добавит романтики и он отлично подойдет для первого свидания.