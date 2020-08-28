«Ножки эталонные»: 47-летняя Высоцкая в бикини прикрылась полотенцем на яхте

В одном из своих интервью Юлия Высоцкая призналась, что она боится постареть. В этом плане, как говорит телеведущая, больше всего повезло европейским женщинам. Даже в более зрелом возрасте они все также привлекают восторженные взгляды представителей сильного пола, купаясь в лучах обожания. Своим мнением относительно возрастных изменений и старения высказалась также и Лера Кудрявцева. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что она совсем не переживает из-за старости и каких-то видимых несовершенств. Больше всего светская львица боится стать немощной.
В Stories микроблога возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского поделилась памятным летним снимком. Перед объективом фотокамеры телеведущая предстала в купальнике, прикрыв изящные формы полотенцем на яхте. Поклонники знаменитости подметили, что Высоцкая может похвастаться бесконечными ножками.
«Ножки эталонные», «Просто загляденье, красотка», «Очень эффектно», «Вечно молодая», «Соблазнили нас, чистая провокация», «Ух, захватывает дух! Мечта», «Волшебная атмосфера, так нежно», «Выглядит по-королевски», «Теперь понятно, почему Андрей остепенился!! Рядом с такой женщиной, других и не замечаешь», «Великолепная, повезло вашему мужу», «Ветер в волосах! Круто!!», «Какое вы солнышко! Любуемся», «До чего же хороша и фигурка, и душа!!», «Юля, бомбическая!» — отметили поклонники Высоцкой.