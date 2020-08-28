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«Ножки эталонные»: 47-летняя Высоцкая в бикини прикрылась полотенцем на яхте

Ведущая проекта «Едим дома» блеснула роскошными формами, подразнив поклонников.

«Ножки эталонные»: 47-летняя Высоцкая в бикини прикрылась полотенцем на яхте
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

В одном из своих интервью Юлия Высоцкая призналась, что она боится постареть. В этом плане, как говорит телеведущая, больше всего повезло европейским женщинам. Даже в более зрелом возрасте они все также привлекают восторженные взгляды представителей сильного пола, купаясь в лучах обожания. Своим мнением относительно возрастных изменений и старения высказалась также и Лера Кудрявцева. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что она совсем не переживает из-за старости и каких-то видимых несовершенств. Больше всего светская львица боится стать немощной.

В Stories микроблога возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского поделилась памятным летним снимком. Перед объективом фотокамеры телеведущая предстала в купальнике, прикрыв изящные формы полотенцем на яхте. Поклонники знаменитости подметили, что Высоцкая может похвастаться бесконечными ножками.

Телеведущая Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая на яхте прикрыла стройную фигуру полотенцем (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaoff)

«Ножки эталонные», «Просто загляденье, красотка», «Очень эффектно», «Вечно молодая», «Соблазнили нас, чистая провокация», «Ух, захватывает дух! Мечта», «Волшебная атмосфера, так нежно», «Выглядит по-королевски», «Теперь понятно, почему Андрей остепенился!! Рядом с такой женщиной, других и не замечаешь», «Великолепная, повезло вашему мужу», «Ветер в волосах! Круто!!», «Какое вы солнышко! Любуемся», «До чего же хороша и фигурка, и душа!!», «Юля, бомбическая!» — отметили поклонники Высоцкой.

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