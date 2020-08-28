«Ножки эталонные»: 47-летняя Высоцкая в бикини прикрылась полотенцем на яхте

В одном из своих интервью Юлия Высоцкая призналась, что она боится постареть. В этом плане, как говорит телеведущая, больше всего повезло европейским женщинам. Даже в более зрелом возрасте они все также привлекают восторженные взгляды представителей сильного пола, купаясь в лучах обожания. Своим мнением относительно возрастных изменений и старения высказалась также и Лера Кудрявцева. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что она совсем не переживает из-за старости и каких-то видимых несовершенств. Больше всего светская львица боится стать немощной.

В Stories микроблога возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского поделилась памятным летним снимком. Перед объективом фотокамеры телеведущая предстала в купальнике, прикрыв изящные формы полотенцем на яхте. Поклонники знаменитости подметили, что Высоцкая может похвастаться бесконечными ножками.