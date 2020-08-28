«Уровень привлекательности зашкаливает!»: невестка Орбакайте выбрала неординарный аутфит для fashion-съемки

Модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, вернулась к работе сразу же, как режим самоизоляции отменили. Девушка с радостью погрузилась в съемочный процесс и светилась от счастья – она успела сильно соскучиться по любимому делу.

После небольшого перерыва на отпуск в Сочи невестка Орбакайте по возвращении в Москву отправилась на съемки. Девушка позировала на улицах столицы, сменив несколько образов.

Один из них – с трендовыми нарукавниками Zara, которые не обсуждает сейчас только ленивый, — мы попросили прокомментировать имиджмейкера Анастасию Пахолкову. Модный эксперт с восхищением отметила, что аутфит будет уместен не только для фото.

«Образ необычный. А необычность его в том, что к привычному сочетанию кожаных бермуд и нюдового топа добавлена вещь — гениальность дизайнерской мысли, а именно трикотажные нарукавники. И здесь у многих возник диссонанс. Да, соглашусь, что практичность данного элемента гардероба сомнительная, но уровень привлекательности зашкаливает! Аутфит для съемки выбран в бежевых оттенках с золотистыми украшениями. Он мало того что безупречно вписался в городской пейзаж, но еще и отлично подойдет для ставших трендом в этом сезоне съемок в «полевых» условиях, не говоря уж о выходах в кофейню и прогулках. Обувь здесь — отдельная история. Шнуровка в паре с квадратным мысом — на пике моды. Данные ботильоны, напоминающие те, что носили в викторианскую эпоху, закрыли вопрос романтичности в образе и оказались очень к месту», — похвалила Краснову имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.