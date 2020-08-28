Леди в алом: Брежнева в асимметричном платье с открытой спиной спела на родном украинском

В Stories микроблога 38-летняя Вера Брежнева поделилась свежими кадрами из зрительского зала. Экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла участие в одном из концертов, исполнив на сцене песню на родном украинском языке. Для выступления артистка выбрала лаконичное асимметричное платье с открытой спиной.

Примечательно, что концертный наряд поп-дивы дополнили массивные аксессуары, в виде крупных серебряных сережек-подвесок. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе визуально добавила себе роста за счет босоножек на шпильке. Кроме того, певица сделала акцент на щиколотках. Белокурые локоны артистки стилисты уложили в прическу с модным «эффектом» мокрых волос.

В одном из своих интервью украинская исполнительница призналась, что в силу возраста она крайне неловко ощущает себя на сцене, появляясь перед многотысячной публикой в мини-платьях и облегающих нарядах. Так, в беседе с Вячеславом Манучаровым артистка подметила, что уже давно не считает себя юной девушкой. Ведь у нее есть взрослая 19-летняя дочь Соня.

На этом фоне Брежнева хотела бы выглядеть на сцене более утонченно, одеваясь в соответствии со своим положением и возрастом. Однако такая позиция не мешает Вере принимать участие в фотосессиях для мужских журналов. Это, как говорит певица, совсем другое дело. Ведь фотография — как вид искусства, позволяет моделям идти на некоторый оправданный риск, демонстрируя натуру без прикрас, в таком виде, в каком ее создала природа.