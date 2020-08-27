Подчеркнула достоинства: Рудова облачилась в белое платье бэби-долл с корсетом, как у Решетовой

Наталья Рудова недавно оказалась в неловкой ситуации. Звезда сериала «Татьянин день» была замечена в кафе с привлекательным мужчиной. Она была облачена в футболку оверсайз, из-под которой виднелся округлившийся живот. В СМИ сразу появились слухи, что девушка беременна. Однако актриса призналась, что не ждет ребенка. Она пояснила, что просто плотно поела с другом, владельцем сети ресторанов «Якитория».

В подтверждение своих слов вскоре Рудова показала плоский живот. Она продолжает жить прежней жизнь, посещая светские рауты и встречаясь с подругами. Накануне девушка похвасталась новым нарядом. В своей квартире она специально сделала большую гардеробную и много шкафов, чтобы хранить все вещи. На этот раз она покрасовалась в белом платье бэби-долл с рукавами-фонариками и корсетом в тон.

«Нежность», — написала звезда.

37-летняя актриса сразили поклонников своей красотой. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Но недавно в таком же наряде, только кремового цвета, уже блистала ее подруга Анастасия Решетова. По всей видимости, Наталье приглянулся романтичный лук и она его скопировала.

«Какая красивая», «Ох, какое платье», «Как же вам идет», «Платье нереальное», «Да, это нежность», «Такой наряд вам к лицу», «У вас талия стала еще лучше», «Вы не в то время родились», «Красивая такая», — прокомментировали пост подписчики.