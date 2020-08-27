Невестка Орбакайте в пышном платье-бюстье и черных перчатках отметилась в центре Москвы

Алена Краснова недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы. Девушка уже три года счастлива с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Обаятельная блондинка признавалась, что у них не было любви с первого взгляда. Она была соседкой музыканта по даче, а когда у них начались зарождаться романтические отношения, то первое время модель не доверяла внуку Аллы Пугачевой, так как была уверена, что он страдает звездной болезнью и их отношения не выльются ни во что серьезное.

Теперь молодые люди живут душа в душу. Никита пишет новые песни и выступает со своей группой. А его жена недавно отдохнула в Сочи с сестрой. Теперь она тоже вернулась к работе. Девушка разбирается в моде и часто устраивает распродажу своих нарядов. А накануне Краснова отправилась на прогулку по центру Москвы в белом пышном платье-бюстье. Наряд она дополнила тонким черным поясом, который сочетался с кожаными сапогами и длинными черными перчатками. Образ в ретростиле дополнили объемные локоны и алая помада.

Алена устроила фотосессию, демонстрируя свои длинные и стройные ноги. Она прогуливалась по улице и даже присаживалась на асфальт, чтобы сделать эффектные кадры. Вторым образом невестки Орбакайте стали карамельные шорты, топ и сапоги-казаки. Самым модным элементом ее наряда оказались рукава с горлом от свитера, которые недавно появились в магазинах. Краснова позировала на набережной, демонстрируя всю красоту своей спортивной фигуры. Во время карантина она увлеклась йогой, что помогло ей сохранить форму.