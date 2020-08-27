Стильно и лаконично: Виктория Дайнеко надела белоснежный жакет на голое тело

Виктория Дайнеко недавно вернулась в Россию. Четыре месяца певица провела в США со своей четырехлетней дочкой, имя которой скрывает. Из-за пандемии коронавируса было прекращено постоянное авиасообщение с этой страной, что в итоге едва не довело девушку до отчаяния. Но теперь артистка возвращается к прежней жизни. Она делится новыми кадрами, а также впечатлениями. Недавно Вика вышла в свет, эффектно продемонстрировав стройные ноги в мини-шортах.

А теперь Виктория решила заинтриговать поклонников. Она опубликовала бэкстейдж с модной фотосессии. Певица позировала сидя на стуле в белоснежном брючном костюме. Жакет она надела на голое тело, засветив роскошную грудь. Брюки со стрелкам и остроносые туфли дополнили лаконичный и стильный образ. Дайнеко распустила волосы, которые были аккуратно уложены. Макияж с акцентом на губы подчеркнул ее природную красоту.

«Скоро», — написала певица.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости и ее безупречной фигуры. 33-летняя артистка доказала, что еще может дать всем фору. «Вы с годами все красивее и красивее», «Красатуля», Вот это огонь«, «Такая скромная девочка и такие нескромные формы», «Наряд просто восторг», «Как же вам идет», «Соблазнительница», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что видео с такой же подписью опубликовала Полина Гагарина. Она тоже позировала в белом, сделав акцент на декольте.