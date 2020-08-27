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Снова скрыла фигуру: Татьяна Навка в платье свободного кроя и шлепках Dior вышла на прогулку

Жена Дмитрия Пескова очаровала поклонников летним нарядом. Многие отметили, что фигуристка похорошела.

Снова скрыла фигуру: Татьяна Навка в платье свободного кроя и шлепках Dior вышла на прогулку
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка этой весной проводила время со своей семьей. Из-за пандемии коронавируса были отменены концерты многих звезд, включая ее ледовые шоу. Девушка воспользовалась прекрасным шансом, чтобы побыть с дочками Надеждой и Александрой, а также своим мужем Дмитрием Песковым. Уже в июле спортсменка путешествовала с младшей наследницей по Золотому кольцу.  Они побывали в красивых исторических местах, а также несколько дней провели в Сочи.

Этим летом Навка успела блеснуть на светских раутах, а вот последний теплый месяц спортсменка вновь проводит на курорте. Место дислокации она предпочитает не разглашать, хотя раньше не скрывала, где проводит отпуска.  Недавно девушку заподозрили в третьей беременности. Татьяна была обескуражены такими новостями и поспешила их опровергнуть. Она даже поделилась снимком, на котором показала стройную фигуру в силуэтном платье.

Одни поклонники расстроились, что в звездной семье не будет пополнения, другие не поверили словам фигуристки. Тем временем Навка решила опубликовать новое фото с отдыха. На этот раз она позировала в платье свободного кроя с нежным принтом и черных сандалиях Dior. Волосы она собрала в тугой хвост, а также дополнила образ солнцезащитными очками и карамельной сумкой.

Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Поклонники отметили, что наряд исказил фигуру спортсменки. Одни посчитали, что она намеренно ее скрыла. Другие уверены, что фасон прибавил визуально Татьяне пару лишних килограммов. Но стоит отметить, что платья-рубашки и платья оверсайз находятся на пике популярности в этом сезоне, поэтому олимпийская чемпионка просто могла отдать предпочтение трендовому образу на курорте. Напомним, что у мужу звезды Дмитрия Пескова также есть дети от прошлых отношений — трое сыновей: Николай, Мик и Дени, а также  дочка Лиза.

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