Снова скрыла фигуру: Татьяна Навка в платье свободного кроя и шлепках Dior вышла на прогулку

Татьяна Навка этой весной проводила время со своей семьей. Из-за пандемии коронавируса были отменены концерты многих звезд, включая ее ледовые шоу. Девушка воспользовалась прекрасным шансом, чтобы побыть с дочками Надеждой и Александрой, а также своим мужем Дмитрием Песковым. Уже в июле спортсменка путешествовала с младшей наследницей по Золотому кольцу. Они побывали в красивых исторических местах, а также несколько дней провели в Сочи.

Этим летом Навка успела блеснуть на светских раутах, а вот последний теплый месяц спортсменка вновь проводит на курорте. Место дислокации она предпочитает не разглашать, хотя раньше не скрывала, где проводит отпуска. Недавно девушку заподозрили в третьей беременности. Татьяна была обескуражены такими новостями и поспешила их опровергнуть. Она даже поделилась снимком, на котором показала стройную фигуру в силуэтном платье.

Одни поклонники расстроились, что в звездной семье не будет пополнения, другие не поверили словам фигуристки. Тем временем Навка решила опубликовать новое фото с отдыха. На этот раз она позировала в платье свободного кроя с нежным принтом и черных сандалиях Dior. Волосы она собрала в тугой хвост, а также дополнила образ солнцезащитными очками и карамельной сумкой.

Поклонники отметили, что наряд исказил фигуру спортсменки. Одни посчитали, что она намеренно ее скрыла. Другие уверены, что фасон прибавил визуально Татьяне пару лишних килограммов. Но стоит отметить, что платья-рубашки и платья оверсайз находятся на пике популярности в этом сезоне, поэтому олимпийская чемпионка просто могла отдать предпочтение трендовому образу на курорте. Напомним, что у мужу звезды Дмитрия Пескова также есть дети от прошлых отношений — трое сыновей: Николай, Мик и Дени, а также дочка Лиза.