«Невероятно женственно»: Климова для красной дорожки выбрала серое платье, обнажившее плечи

Екатерина Климова блистала на ковровой дорожке премии «ТЭФИ – Летопись Победы». 42-летняя звезда стала финалисткой и получила награду как лучшая актриса за работу в сериале «По законам военного времени – 3».

Для торжества знаменитость выбрала необычайно яркий — не по цвету, а по фасону — наряд. Она облачилась в look от Alberta Ferretti и туфли в тон наряду. В качестве аксессуаров завершили аутфит клатч, лаконичные серьги и стильное кольцо.

Климова предпочла утонченную элегантность и в укладке — она отказалась от любимых локонов в пользу строгой классики. Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову оценить наряд Екатерины Климовой.

«Аутфит весьма и весьма загадочен, поскольку, не зная наверняка, комплект на ней или платье необычного кроя, можно здорово окунуться в размышления и разгадывание этой непростой модной задачки. Во всяком случае, светло-серый оттенок очень к лицу актрисе. Он не глухой и плотный, он обладает легким переливом, что, безусловно, очень к месту. Верх жакетного типа выглядит невероятно женственно. Открытые плечи всегда добавляют томности образу. Струящийся низ изящно дополнил легкую структурированность жакета. В качестве обуви мы можем наблюдать туфли от одного из любимых дизайнеров небезызвестной Кэрри Брэдшоу — Manolo Blahnik. Классический декор трудно не узнать. Обувь в тон наряда — хороший ход, если мы дорожим парой сантиметров своего роста, особенно в подобные ответственные моменты», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.