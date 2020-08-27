Светлана Пермякова в блузке с пайетками вышла в свет с молодым возлюбленным и дочерью

Светлана Пермякова полюбилась зрителям, когда снялась в сериале «Интерны». Роль медсестры пришлась по душе и самой девушке. К слову, в жизни она не менее веселая и добродушная. Недавно ей исполнилось 48 лет, но выглядит артистка моложе многих сверстниц. Она также обладает пышными формами, которые ловко подчеркивает женственными образами. Поклонники с интересом следят за ее образами.

Обычно Светлана редко появляется на светских раутах. Также она не часто показывает своих близких. Уже около 10 лет актриса живет в гражданском браке с Максимом Скрябиным, который раньше был ее помощником. У пары в 2012 году родилась дочка Варвара. Накануне Пермякова впервые за долгое время появилась на публике. Вместе с молодым возлюбленным и наследницей она пришла на премьеру фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» в столичный кинотеатр.

Актриса облачилась в брюки свободного кроя и блузку с пайетками и рукавами из шифона. Избранник звезды предпочел повседневный лук с джинсами, футболкой и косухой, а вот дочка оделась под стать маме в белое платье и джемпер с золотыми пайетками. Светлана сыграла в ленте эпизодическую роль, поэтому родные решили ее поддержать.

Поклонники поразились тому, как Пермякова похожа с наследницей. «Оу, в Москве открыли кинотеатры. Здорово. Как вы красиво смотритесь вместе!», «И на папу и на маму похожа девочка», «Дочка так похожа на вас! Красивые!», «Светлана, ну вы такая клевая!», «Какая красивая пара!!! Доча вылитая папа», — прокомментировали пост подписчики.