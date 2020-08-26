«Царственный цвет»: Нетребко в костюме с эффектными рукавами появилась на светском рауте

Анна Нетребко в свои 48 лет может похвастаться моложавым видом. Артистка не скрывает, что не стремится к модельным параметрам фигуры. Недавно она целый месяц гастролировала в Италии и призналась, что каждый день ела пасту. При этом певица не поправилась. И это не удивительно, так как она любит гулять по городам, в которые приезжает, и может пройти порой 20 километров в день. А на днях оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго приехала в Зальцбург.

Сначала Анна изучила самые красивые места австрийского города, поела в местном ресторане, а 25 августа дала концерт. Артистка поднялась на сцену в пышном платье в пол ливанского дизайнера Gemy Maalouf. Наряд пастельного цвета подчеркнул талию знаменитости и ее пышную грудь. Поклонники изумились тому, как постройнела Нетребко. При этом ранее она признавалась, что порой просто кажется более худой благодаря ракурсам и нарядам.

А после концерта Анна и ее муж дали интервью журналистам. Оперная дива предстала в эффектном костюме горчично-золотого цвета с брюками прямого кроя и блузкой с длинными рукавами с разрезами. Туфли-лодочки в тон, колье, элегантная прическа и сумка собственного дизайна дополнили монохромный образ. Вечер для пары завершился небольшим светским раутом. Они пообщались с коллегами за бокалом шампанского.

«Вчера после концерта в малом кругу друзей… из-за пандемии приемы отменены», — отметила Нетребко.

Поклонники изумились образом звезды. Многие одарили супругов комплиментами. Юсиф, к слову, облачился в костюм и кеды, поэтому выглядел современно. «Автору костюма браво», «Анна великолепна! Проста и величественна!», «Как вы умеете удивить и восхитить! Солнечная!», «Какая же вы красотка», «Вы всегда самая яркая в любой компании!», «Элегантные! Как и всегда», «Царственный цвет наряда», — прокомментировали пост подписчики.