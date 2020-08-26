«Может себе позволить»: 51-летняя Бондарчук в джинсовых шортах продемонстрировала рельефные ноги

Светлана Бондарчук недавно снова вышла замуж. Бизнесвумен покинула пост главного редактора известного журнала и вскоре сыграла свадьбу со своим избранником Сергеем Харченко. По словам женщины, она организовала торжество спонтанно за две недели. В ЗАГСе невеста предстала в длинном платье в пол с кружевной накидкой, а вот на банкете она уже обнажила свое главное оружие — ноги, облачившись в мини-платье с пышными рукавами.

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А медовый месяц молодожены провели в Турции. Всего лишь неделю они понежились на солнце в Бодруме, но этого паре хватило, чтобы насладиться друг другом и отдохнуть. Накануне Светлана вернулась в свою квартиру на Патриарших прудах. Первым делом она отправилась гулять по любимым улицам столицы, выбрав белую худи и джинсовые шорты. Наряд с акцентом на рельефные и изящные ноги подчеркнул загар звезды. Бондарчук наслаждалась хорошей погодой и хвасталась безупречной фигурой.

«Я люблю белый цвет и свободу», — призналась она.

Поклонники одарили комплиментами светскую львицу. Многие признались, что успели соскучиться по стильным и дерзким образами звезды. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее повседневный аутфит стилист Марина Корабель.

«Белоснежная худи подчеркивает легкий загар Светланы и отлично контрастирует с черными очками в квадратной оправе. А короткие шорты с трендовым необработанным краем привлекают внимание к ее стройные ножкам. А что, может себе позволить! Грубые ботинки на протекторной подошве прекрасно дополняют образ и делают его очень современным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.