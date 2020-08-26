«Смотрится свежо и молодо»: Ольга Орлова в платье с открытыми плечами восхитила стилиста

Ольга Орлова лишь в августе сбежала из Москвы. После карантина многие звезды мечтали уехать на море, но пандемия коронавируса внесла свою коррективы в жизни большинства людей. Ксения Бородина решила не терять времени, поэтому отдохнула сначала в Сочи, а потом в Ялте. Ольга при первой возможности улетела в Турцию. Там она набирается сил перед очередными трудовыми буднями, нежась на солнце в купальнике.

Накануне после очередных пикантных фото Ольге пришлось отвечать хейтерам, которые считают, что ей не стоит показывать фигуру в бикини. 42-летняя телеведущая отметила, что она, как и все, с возрастом меняется, но это не мешает ей хорошо выглядеть. А теперь певица опубликовала фото, на котором позировала в струящемся платье макси небесного цвета. Наряд с открытыми плечами и на пуговицах позволил ей показать загорелые ноги.

«Безразличие делает женщину нервной, а забота делает ее ласковой. Каждый мужчина имеет то, что заслуживает», — написала она.

Поклонники восхитились летним образом Орловой. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная», «Как вы прекрасно вглядите,» «Платье просто шик», — стали писать подписчики. Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит телеведущей имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Элегантно, женственно и красиво! Ольга является законодательницей классических образов, которые она любит выгуливать. В ее луках главенствует элегантность и в то же время женская привлекательность, едва уловимая, но видимая. Роскошное платье цвета выбеленного денима из тончайшей ткани, которая неплотно прилегает к силуэту, подчеркивая при этом все достоинства фигуры Ольги. Изящная зона декольте оформлена тонкими бретелями и ниспадающей линией плеч. В этом сезоне открытые плечи на пике популярности. Цвет образа красиво гармонирует с оттенком ее загорелой кожи и цветом волос. Ольга в нем смотрится настолько свежо и молодо, что хочется любоваться подольше», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.