С открытой линией плеч: 42-летняя Орлова в пастельно-васильковом платье предстала на террасе

Еще историк моды Александр Васильев, комментируя стиль и гардероб Ольги Орловой, подметил, что экс-солистка группы «Блестящие» умеет выглядеть дорого и пафосно. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что певица всегда отдает предпочтение только тем нарядам, которые выгодно подчеркивают особенности ее фигуры. Говоря о внешности артистки, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что поп-дива выглядит очень ухоженно и ее вполне можно принять за типичную «рублевскую жену», которая знает, как выглядеть статусно и молодо.

«Она знает, какие цвета и формы ей подходят. Ольга никогда не выглядит вульгарно», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На отдыхе Орлова примерила пастельно-васильковое платье с открытой линией плеч. Певица отдала предпочтение наряду из хлопка, поддержав тренд на монохромность. Белокурые локоны артистка уложила с эффектом «мокрых» волос. Ольга позировала на террасе гостиничного номера в платье силуэтного фасона, демонстрируя свою фигуру.

Ранее в беседе с поклонниками певица опровергла слухи о возможном романе с Владом Кадони. Ведущая проекта «Дом-2» заверила, что лично она верит в дружбу между мужчиной и женщиной. К шоумену певица относится только как к близкому другу, не питая к нему никаких романтических симпатий.