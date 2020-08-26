«Пиджак Balmain, джинсы от моей Victoria Beckham»: Бузова похвасталась аутфитом за сотни тысяч рублей

Артистка не скупится на наряды для себя любимой.

34-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова меняет наряды как перчатки. Девушка не боится модных экспериментов, выгуливая супертрендовые аутфиты, или выбирает строгие минималистичные образы. Каждый look звезда с удовольствием демонстрирует своим поклонникам в Instagram, хвастаясь им со всех сторон.

На этот раз артистка для записи программы облачилась в стильный жакет и черные джинсы, не забыв упомянуть о брендах и дизайнерах, которые потрудились над вещами:

«Такой у меня образ. Пиджак Balmain, джинсы от моей Victoria Beckham клеш и SERGIO ROSSI туфельки», — похвасталась звезда своим нарядом.

По самым скромным подсчетам, аутфит обошелся звезде в пару сотен тысяч рублей. Девушка не жалеет на себя любимую денег, а также делает дорогие подарки своей половинке – блогеру Давиду Манукяну, с которым недавно отметила год отношений.