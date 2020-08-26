«Ух, она заставит Костю поволноваться»: Брежнева обнажилась на пляже

В одном из своих интервью 38-летняя Вера Брежнева рассказала о том, что она весьма неловко ощущает себя в ультракоротких платьях на сцене. По словам певицы, вся ее команда знает о том, что она жутко стесняется выходить на публику в сексуальных образах. Совершенно другое дело — фотосессии. Экс-солистка группы «ВИА Гра» ни раз снималась для мужских журналов, демонстрируя точеную талию и соблазнительные изгибы звездного тела. К слову, на одном из пляжных видеороликов возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала в юбке-парео и без верха от купальника. Знаменитость кокетливо прикрыла пышный бюст руками, похваставшись стройными ножками и бронзовым загаром.

Поклонники певицы недоумевают: как муж позволил Вере оголиться у всех на виду. Однако стоит отметить, что Меладзе полностью доверяет своей избраннице и нисколько ее не ревнует. Несмотря на то, что в прессе то и дело появляются слухи о разводе супругов, они живут душа в душу.