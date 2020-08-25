Словно принцесса: 18-летняя дочь Климовой в пышном градиентном платье из органзы пришла на бал

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отвела Елизавету в салон красоты, где выпускнице сделали прическу и вечерний макияж.

42-летняя Екатерина Климова со всей ответственностью подошла к предстоящему празднику. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» привела старшую дочь в салон красоты, где Елизавете сделали укладку в романтическом стиле и вечерний макияж. Новоиспеченная выпускница, как и ее звездная мама, осталась довольна результатом преображения. Для дочери экс-возлюбленная Гелы Месхи купила пышное бальное платье-бюстье из органзы с трендовым цветовым градиентом. Вечерний наряд девушки дополнил объемный бант на талии. К своему образу Лиза подобрала остроносые туфли-лодочки на шпильке.

На школьный бал выпускница пришла вместе со своей именитой мамой Екатериной Климовой, отцом, ювелиром Ильей Хорошиловым, и бабушкой — Светланой Владимировной. Напомним, что в этом году дочка актрисы получила аттестат зрелости. Однако из-за режима самоизоляции праздник для выпускников в Ломоносовской школе, где учатся дети Климовой, состоялся только в августе.

Актриса поделилась в микроблоге совместным снимком с 18-летней дочкой и бывшим мужем. Стоит отметить, что экс-возлюбленный Екатерины женился на ее близкой подруге — Елене Бирюковой. У пары подрастает восьмилетняя дочка Аглая.

По словам Климовой, в отличие от нее самой, Лиза об актерстве не грезит. Девушка слишком хорошо знает, как непросто ее звездной маме отправляться на гастроли, оставляя дома детей. Поэтому дочка Екатерины планирует поступать в МГУ или МГИМО на журналистику. Наследницу артистки больше интересует социальная тематика.