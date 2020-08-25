«Двигай тем, что там еще двигается»: 58-летняя Андреева в шлепанцах надела шорты поверх облегающих легинсов

58-летняя Екатерина Андреева не скрывает: даже на отдыхе она не прерывает ежедневных тренировок. Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале уверена, что только от человека зависит то, как он будет выглядеть в будущем. Именно по этой причине знаменитость тщательно следит за своей фигурой, стараясь избегать различных соблазнов в виде любимой еды, деликатесов и десертов.

«У России есть два союзника — армия и флот, сказал император Всероссийский Александр lll. А у современного человека тоже есть два союзника — спорт и умеренность в еде. Если по простому — спорт и не обжираться. Хоть ты в отпуске, хоть дома. Утром встал и давай, двигай тем, что там еще двигается. Можно и днем и вечером, кому как удобно. И как долго и качественно это все будет двигаться — зависит от только от нас», — отметила Андреева.

На спортплощадку 58-летняя теледива отправилась в шлепанцах. Екатерина облачилась в неоновую футболку и мини-шорты, которые она надела поверх облегающих легинсов. Длинные локоны знаменитость оставила распущенными, отказавшись от макияжа. Таким образом Андреева поддержала тренд на естественность, отдав предпочтение спортивному стилю. Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале продемонстрировала фигуру на отдыхе, сделав акцент на ноги.