Мечты у моря: Asti показала шикарную фигуру в бикини

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба отдыхает в турецком Кемере. Певица отметила, что даже несколько дней у моря сделали свое дело: она получила хорошую перезагрузку. Подкрепила размышления в Instagram откровенной фотографией в неоновом купальнике, показав шикарную фигуру.

«Витамин D делает свое дело. Начинаю мечтать жить у моря. Нужно поставить себе цель, обычно вселенная мне помогает в их исполнении», — написала Asti и поинтересовалась у подписчиков об их мечтах.

Как оказалось, многие мечтают увидеть певицу с концертом в своем городе. География самая разнообразная: от Казани до Украины. Похоже, после возвращения из Турции Анне будет, чем заняться. Но еще больше подписчиц мечтают о такой же фигуре.

Недавно стало известно, что певица отменила собственную свадьбу. Церемония бракосочетания с бизнесменом Станиславом Юркиным должна была пройти на греческом острове в кругу самых близких друзей. Но планам будущих молодоженов помешала пандемия коронавируса.