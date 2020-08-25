«Броско и стильно»: Ольга Бузова показала свой новый образ

Знаменитая певица и дизайнер в буквальном смысле делит с подписчиками каждый день. Stories в Инстаграме звезды заполнены больше, чем у любой другой звезды шоу-бизнеса. Это вполне объяснимо. Каждый день Ольга участвует в съемках, готовится к новым проектам. На этот раз Бузова решила показать поклонникам, как она оделась для длинного рабочего дня.

«Ольга выглядит нарядно и броско. Горчично-медовый оттенок с базой золота является модным цветом. Он подходит и блондинкам, и брюнеткам и тем более шатенкам. Именно благодаря ему звезда выглядит броско и стильно. Худи и толстовки с капюшонами в этом сезоне пользуются популярностью, таким образом Ольга продемонстрировала динамичный street-style. Стоит обратить внимание на объемные кроссовки. Шнурки звезда завязала на щиколотке, это является пиковым элементом у молодых людей. Сочетание горчичного и черного – ультрамодное. В руках у певицы пакет от известного французского бренда Louis Vuitton. Эта деталь трансформирует ее образ из дневного молодежного в трендовый и модный», — рассказала стилист.

Справка teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт» с опытом работы свыше 10 лет.

Бузова действительно настоящая модница. Толстовка горчичного цвета относится к линейке одежды, которую Ольга создает сама. На днях дизайнер показала поклонникам уникальную красную футболку с надписью «Ice queen», что означает «Королева льда». В ней звезда тренируется для съемок в новом сезоне «Ледникового периода».

Напомним, в шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова участвует вместе с олимпийским чемпионом Максимом Соловьевым. Занятия даются певицы нелегко. На днях в stories светская львица показала, как лечила колено.