«Это счастье, Тиш?»: Анна Нетребко в ярком платье оверсайз сводила сына в ресторан

Анна Нетребко уже почти пять лет живет в браке с Юсифом Эйвазовым. От первого мужа у нее есть сын Тьяго, которого артистка окружила заботой и вниманием. Более того, ее муж любит мальчика как родного, часто одевается с ним в одном стиле. Благодаря такой заботе Тьяго растет счастливым ребенком. Недавно супруги целый месяц провели на гастролях в Италии. Пока они отсутствовали, за наследником артистки приглядывала ее сестра Наталья, но недавно они воссоединились.

В Зальцбург Нетребко приехала уже с сыном. Сначала певица отправилась гулять по любимым местам. Она забралась на холм, откуда открывается роскошный вид на город, а потом вместе с мужем появилась на репетиции, представ в платье миди с корсетом от Ульяны Сергеенко. Очередной день для Анны закончился в ресторане, куда она сводила наследника. В этом месте они были не впервый раз, поэтому Тьяго знал, что его ждет очень вкусный десерт.

Оперная дива, как всегда продемонстрировала безупречное чувство стиля. она облачилась в платье макси свободного кроя. Наряд оверсайз с ярким принтом она дополнила розовой сумкой.

«Скажи, почему такой счастливый?» — поинтересовалась мама у мальчика. «Потому что я буду есть вот это! Моя любимая вкусная еда«, — пояснил он. «Ну как? Это счастье, Тиш?» — спросила Нетребко у сына, когда тот попробовал первую ложку. «Старинный ресторан Петерс Келлер и знаменитый Зальцбургский нокерл — десерт из взбитых белков с сахаром и клюквой … теперь это Тишина любовь», — заключила звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Солнечный наследник Анны получил много комплиментов. «Бублик мой сладкий», «Какой же классный мальчишка у вас, с такой лучезарной, доброй, улыбкой», «Тиша — прелесть! До чего же добрый ребенок!», «Платье ваше — огонь», «Анна, какой сынок у вас любознательный! Как здорово, что вы ему показываете столько всего нового и интересного», «Великолепная Анна! Вы прекрасны!» — прокомментировали пост подписчики.