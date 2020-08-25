«Катя, прикройте прелести»: Климова в сорочке раззадорила фанатов видом стройных ножек в чулках с подвязками

В одном из интервью 42-летняя Екатерина Климова призналась, что если бы ее страшие дети увидели, как их мама по ночам застирывает в ванной чулки и пеньюар после очередного театрального представления, то они скорее всего бы решили, что у нее весьма бурная личная жизнь. Но это совершенно не так! Все эти атрибуты экс-возлюбленная Гелы Месхи надевает разве что в качестве сценического наряда.

Говоря о своих взаимоотношениях с мужчинами, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что она устала от всех этих романов, и ей бы хотелось насладиться относительной свободой. Так, Климова дала понять, что она не ищет себе нового спутника жизни.

У актрисы есть четверо детей от трех разных мужей: старшую 18-летнюю дочку Елизавету, она родила от ювелира Ильи Хорошилова, в браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья: Матвей и Корней. Оба учатся в Ломоносовской школе. От Гелы Месхи Климова родила младшую дочку Беллу, ей четыре годика.

Поклонники актрисы недоумевают: как ей удается сохранять такую идеальную фигуру. На одном из снимков Екатерина позировала в сорочке, раззадорив фанатов видом стройных ножек в чулках с подтяжками.