«Катя, прикройте прелести»: Климова в сорочке раззадорила фанатов видом стройных ножек в чулках с подвязками

В одном из интервью 42-летняя Екатерина Климова призналась, что если бы ее страшие дети увидели, как их мама по ночам застирывает в ванной чулки и пеньюар после очередного театрального представления, то они скорее всего бы решили, что у нее весьма бурная личная жизнь. Но это совершенно не так! Все эти атрибуты экс-возлюбленная Гелы Месхи надевает разве что в качестве сценического наряда.
Говоря о своих взаимоотношениях с мужчинами, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что она устала от всех этих романов, и ей бы хотелось насладиться относительной свободой. Так, Климова дала понять, что она не ищет себе нового спутника жизни.
У актрисы есть четверо детей от трех разных мужей: старшую 18-летнюю дочку Елизавету, она родила от ювелира Ильи Хорошилова, в браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья: Матвей и Корней. Оба учатся в Ломоносовской школе. От Гелы Месхи Климова родила младшую дочку Беллу, ей четыре годика.
Поклонники актрисы недоумевают: как ей удается сохранять такую идеальную фигуру. На одном из снимков Екатерина позировала в сорочке, раззадорив фанатов видом стройных ножек в чулках с подтяжками.
«Катя, прикройте прелести», «И у этой женщины четверо детей?! Сложно поверить, при такой то восхитительной фигурке», «Экстравагантно и смело! Браво, красавица!!», «Какие формы, молодец!!», «Все сразу оживились и просто «залайкали» нашу прелестницу», «Хочется сказать Месхи только одно: Гела, одумайся и вернись!!», «Куда вообще мужчины смотрят», «Я бы такую красотку от себя не отпустил», «Небось весь театр заглядывается», «Какое декольте, даже и не знаю на что именно смотреть!!», «Все на высоте, изящная», «Есть в вас какая-то манкость, притягиваете как магнит», «С эффектом легкой эротики», — такие комментарии появились под снимком актрисы.