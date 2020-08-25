«На душе очень тепло»: Арзамасова в двухцветном хлопковом сарафане полюбовалась закатом в Туапсе

25-летняя Елизавета Арзамасова отправилась с рабочей поездкой в Туапсе. Как выяснилось, актриса из ситкома «Папины дочки» посетила детский лагерь «Орленок» в рамках Всероссийского фестиваля Визуальных искусств. Все мероприятия, как говорит знаменитость, были проведены по правилам безопасности, учитывая недавний режим самоизоляции. Девушка была счастлива повидаться со звездными коллегами, друзьями и пообщаться с ребятами. Это время, как говорит Лиза, было наполнено особенной атмосферой. Кроме того, организаторам очень повезло с погодой.

«Эмоционально, душевно, интересно и с любовью! И на душе от этого очень тепло», — отметила актриса.

В свободное время Арзамасовой удалось прогуляться по местному пляжу. Так, в личном микроблоге актриса поделилась свежим снимком. Перед объективом фотокамеры она предстала в двухцветном хлопковом сарафане розового оттенка с светло-голубым подолом и объемной юбкой. Примечательно, что Лиза отдала предпочтение летнему наряду длины макси. А длинные локоны девушка оставила распущенными. На пляже Арзамасова полюбовалась закатом, проведя время наедине с собственными мыслями.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о тайном романе актрисы из ситкома «Папины дочки» с постановщиком ледовых шоу. Примечательно, что ни сама Елизавета Арзамасова, ни 46-летний бывший муж Ирины Лобачевой свои отношения никак не комментируют, но и слухи о существующей между ними связи не отрицают. У Ильи Авербуха есть уже взрослый сын Мартин, который живет вместе с отцом. Юноша время от времени видится со своей звездной мамой, которая подала на развод с молодым избранником.