В летящем шифоне: Макеева в плиссированной юбке миди посетила театр Кадышевой

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише говорила о том, белые кеды или кроссовки это проверенная классика, которая подойдет практически к любому повседневному образу.

38-летняя Анастасия Макеева готовится к возвращению на театральную сцену. При этом актриса призналась, что пока еще не знает, увидит ли их спектакль зритель или нет. Однако экс-возлюбленная Глеба Матвейчука искренне надеется на то, что запланированная в Санкт-Петербурге на 22 сентября премьера постановки «Дон Жуан» все-таки состоится. По словам артистки, она получает большое удовольствие от каждого репетиционного дня.

«Сама не знаю, что будет, но кайф по венам пошел. А еще настроение мне поднял такой ангельский образ», — отметила Макеева, имея в виду свой наряд в пастельной бело-голубой цветовой палитре.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим летним снимком, посетив театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука облачилась в плиссированную юбку миди с широким белым пояском на талии и простую принтованную футболку. Примечательно, что актриса отдала предпочтение летящей шифоновой ткани. Еще имидж-стилист Надин Мише в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что белые кеды или кроссовки это проверенная классика, которая подойдет практически к любому образу. Стоит отметить, что Макеева сделала ставку именно на практичной спортивной обуви, а не босоножках или туфлях-лодочках на шпильке.

Историк моды Александр Васильев оценивая стиль и гардероб актрисы, подметил, что Анастасия Макеева отдает предпочтение ярким и элегантным нарядам, дорогим тканям и украшениям, в которых вполне можно выйти и на театральную сцену. Экс-возлюбленная Глеба Матвейчука отдает предпочтение женственности, делая ставку на статность и изящность.