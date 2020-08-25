«Беспроигрышный вариант»: Бузова в джинсовой жилетке и юбке с бахромой предстала в гримерной

Эксперт портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин говорил о том, что джинса всегда была и будет модным атрибутом любого образа.

Ольга Бузова не скрывает: она считает себя модницей. Гардероб поющей телеведущей настолько обширен, что и сама девушка не знает, точное количество всех своих нарядов. У возлюбленной шоумена Давида Манукяна есть наряды на любой случай: если она отправляется на романтическое свидание, просто на встречу с подругами, готовится к светскому мероприятию, премьерному показу, вечеринке со звездами и так далее — каждый раз поп-дива подбирает тот образ, который, по ее мнению, соответствует тому или иному заявленному мероприятию.

Артистка не привыкла экономить на себе, это в первую очередь касается не только нарядов, но и отдыха. Так, отмечая годовщину отношений с возлюбленным, ведущая проекта «Дом-2» поселилась в самом дорогом отеле в Сочи. Девушка наслаждалась прогулками на яхте, ужиная в фешенебельных ресторанах.

Повседневный базовый гардероб Ольги не уступает концертному. Даже в обычной жизни поющая телеведущая старается оставаться в тренде. Так, в своей гримерной Бузова предстала в модном джинсовом костюме, состоящем из укороченного жакета и мини-юбки с бахромой. Возлюбленная Давида Манукяна отдала предпочтение ярко розовой цветовой палитре. Летний аутфит знаменитости дополнил белый топ-бандо, имиджевые очки и золотые браслеты на запястье.

Дизайнер Сергей Никулин в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro ранее говорил о том, что джинса всегда была и будет модным атрибутом любого образа.