«Особое очарование»: Собчак в романтичном платье с рюшами и уместной укладкой восхитила стилиста

Телеведущая Ксения Собчак недавно вернулась из отпуска. С мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана светская львица посетила Тамань и прекрасно провела время. Кстати, сама теледива выбирала, где именно будет отдыхать, и изначально собиралась на Алтай, но передумала и отправилась на краснодарский курорт.

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Оттуда звезда привезла не только яркие впечатления, но и романтические фотокарточки. Некоторыми Собчак продолжает делиться с подписчиками в Instagram. На одном из снимков актриса сериала «Хороший человек» предстала в непривычном для себя образе. Она выбрала воздушное платье с рюшами.

Тонкую талию подчеркнул правильной ширины ремень, а идеально завершить аутфит помогла безупречная укладка. Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что наряд Собчак подчеркнул в ней романтичную натуру.

«Свежий, воздушный, лиричный — именно так хочется охарактеризовать образ Ксении Собчак. На ней нежное платье с рюшами на подоле и декольте, которые создали романтичное настроение и придали образу особое очарование. Талия подчеркнута грубым коричневым ремнем, а в качестве обуви — минималистичные босоножки. Гладко убранные волосы в низкий пучок сбалансировали аутфит Ксении, добавив собранности и жесткости. Гармония да и только!» — восхищенно отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.