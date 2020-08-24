По-королевски: Анна Нетребко в платье с корсетом от Ульяны Сергеенко вышла в свет с мужем в Австрии

Анна Нетребко недавно завершила гастроли в Италии. Целый месяц она ездила с мужем Юсифом Эйвазовым по знаменитым городам, давая концерты на известных площадках. Лишь на короткий срок она приехала домой и успела похвастаться сумками собственного дизайна, которые ей прислали с производства. А накануне артистка приехала в Зальцбург, где выступит в рамках местного фестиваля. Для начала она прогулялась по альпийским полям, а уже потом отправилась на репетицию.

В Австрии Нетребко чувствует себя, как дома, так как живет в столице этой страны Вене. Однако она никогда не упускает возможности изведать что-то новое или посетить излюбленные места. Так певица с друзьями и мужем взобралась на холм в городе, а потом отправилась вниз, наслаждаясь красивыми пейзажами. А вот на сцене оперная дива предстала в роскошном платье миди черного цвета с корсетом и ниспадающими рукавами от Ульяны Сергеенко. Анна собрала волосы и дополнила наряд босоножками и сумкой в тон.

Певица не скрывала волнения и вдохновения. Ее вечернее платье позволило скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Супруги поздравили организаторов со 100-летием фестиваля. А поклонники были рады видеть пару. Многие вновь восхитились безупречным чувством стиля Нетребко. «Красивые, талантливые. Счастья и всего самого наилучшего», «Вы очаровательная пара», «Королева и ее король», «Шикарная Анна», «Анна по-королевски выглядит! Вы оба — очень гармоничны, и всегда вызываете очень позитивные чувства!», «Украшение фестиваля», — прокомментировали пост подписчики.