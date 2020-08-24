«Заменить шорты! Без дырок и потертостей»: стилист нашла модный недочет в образе жены Бурака Озчивита

Фахрийе Эвджен многие поклонники помнят по роли Фериде в турецком сериале «Королек — птичка певчая». На съемках исторической ленты актриса познакомилась со своим будущим мужем Бураком Озчивитом. Пара поженилась летом 2017 года. А в апреле 2019-го в семьей появился первенец — сын Каран.

Примечательно, что после родов возлюбленная актера из сериала «Великолепный век» сумела вернуться в дородовую форму. Так, на одном из летних снимком Фахрийе предстала в мини-шортах, подчеркнув длину ног. Актриса отправилась на велопрогулку по Форте-деи-Марми. Имидж-стилист Надин Мише, комментируя повседневный аутфит знаменитости, подметила, что жена Озчивита допустила модную неточность. Эксперт в сфере стиля уточнила, что эту ошибку можно с легкостью исправить, заменив шорты на другую модель, с более классическим денимом без потертостей на ткани.

«Если мы рассматриваем образ для велопрогулки, то хотелось бы подметить, что прическа нашей героини не совсем уместна. Даже исходя из стилистики и по комфорту. Хочется собрать длинные локоны Фахрийе назад в хвост, поддержав спортивный настрой. Принт топа гармонично сочетается с внешностью этой яркой турецкой актрисы и вектором стиля. Но вот шорты здесь неактуальны. Хотелось бы заменить этот деним на более классический, без дырок и потертостей. Может быть с каким-нибудь манжетом или подворотом. На более высокой талии с ремешком в тон узора в принте топа. И было бы гораздо интересней. Кеды кипенно-белого цвета актуальны всегда. Здесь они уместны. Заменить бы шорты и немного доработать лук, Фахрийе бы просто засияла», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.