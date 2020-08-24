«Смотрится дерзко»: Ани Лорак в кипенно-белой сорочке выбрала ультрамодные кроссовки на грубой подошве

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише осталась довольна летним аутфитом певицы, но вместе с тем подметила, что лук можно было бы усовершенствовать с помощью аксессуаров.

41-летняя Ани Лорак поделилась в Instagram летним снимком, представ перед объективом фотокамеры в трендовом аутфите. Эксперт в сфере стиля Надин Мише не смогла найти явных недочетов в образе поп-дивы, при этом уточнив, что лук можно было бы усовершенствовать с помощью аксессуаров. На прогулку экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отправилась в кипенно-белой сорочке, подобранной в одном цветовом решении с ультрамодными кроссовками на грубой подошве. Имидж-стилист осталась довольна такой стилистической находкой, подметив, что в целом аутфит певицы выглядел гармоничным и изысканным.

«Уместный лук для прогулки по городу — это ультрамодная удобная спортивная обувь на грубой подошве кипенно-белого цвета, которая подкреплена сорочкой. Рубашка застегнута стилистическим методом — асимметрично, а ворот спадает на одно плечо. Очень необычный способ ношения сорочки, не просто застегнуто на все пуговицы, а застегнуто асимметрично — тем самым акцент сделан на ключицы. Смотрится дерзко. Также мы узнаем изюминку и фишку Ани Лорак. Это ее узнаваемый аксессуар, практически во всех образах нашей героини эта деталь присутствует. Объемные серьги — в данном случае, кольца. Я бы здесь добавила ремень в тон волос, либо под джинсы. Локоны стоит собрать в конский хвост. Тогда образ выглядел бы более гармоничным», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.