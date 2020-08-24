«Образ подобран филигранно»: Лобода в гипюровом платье-сорочке сделала прическу с эффектом мокрых волос

Светлана Лобода заслужила комплимент от дизайнера Сергея Никулина. Эксперт в сфере стиля подметил, что наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале подобрала наряд в трендовой стилистике 90-х годов. Артистка облачилась в гипюровое платье-сорочку с рюшами, отдав предпочтение фасону со шлейфом. При этом дизайнер уточнил, что особое внимание экс-солистка группы «ВИА Гра» уделила своей прическе. Знаменитость сделала укладку в пляжном стиле с эффектом «мокрых» волос. В целом, как говорит Никулин, образ получился весьма оригинальным и необычным.

Ко всему прочему, стилист напомнил, что Светлане нравится привлекать к себе внимание и она умеет выглядеть модно. Поп-дива не только следит за новинками в этой сфере, но и сама задает тренды для молодежи. Каждый ее выход в свет — это целое событие.

«Она уже давно является таким секс-символом отечественной эстрады. Я думаю, что среди молодежи и не только — Светлану прекрасно знают и в том числе благодаря ее ярким неординарным образам на сцене. Что касается трендов, то наша героиня точно попала в стилистику 90-х. Необычное платье со шлейфом, очень интересная укладка — а-ля волосы с пляжа. Создается впечатление, что певица каталась на доске для серфинга и, переодевшись в вечерний наряд, тут отправилась в ресторан. Претензий к Лободе у меня нет. Великолепное платье, роскошная Светлана. Все грамотно подчеркнуто. Образ подобран филигранно», — экспертно резюмировал дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов.