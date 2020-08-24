«Главное — ей удобно»: Асмус на отдыхе показала талию в укороченном топе в стиле 90-х

Эксперт портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин дал понять, что бывшая жена Гарика Харламова даже в повседневном образе выглядит модно и трендово.

Дизайнер Сергей Никулин остался доволен повседневным аутфитом Кристины Асмус. На отдыхе экс-возлюбленная Гарика Харламова примерила летний лук, который без преувеличения подойдет девушкам с идеальными пропорциями фигуры. Эксперт в сфере стиля подметил, что с помощью актуального укороченного топа актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» умело подчеркнула особенности своей фигуры и показала стройную талию.

В целом Асмус выглядела элегантно, модно и ухоженно. В этом образе Кристине удалось совместить несколько трендов, уделив внимание деталям. К примеру, отправляясь на отдых, бывшая жена шоумена позаботилась и о педикюре. По этой причине, на балконе гостиничного номера она могла спокойно позировать без обуви, босиком, демонстрируя свои ступни.

«Человек все-таки на отдыхе! Поэтому и образ должен соответствовать общему настроению. На мой взгляд, здесь все сложилось. Главное — ей удобно и комфортно! Кристина предстала на балконе гостиничного номера, выглядит она прекрасно. Такая лучезарная улыбка. А если говорить о трендах, то стоит отметить, что наша героиня подобрала укороченный топ. Сейчас 90-е рулят, и такая стилистика вполне допустима. Все актуально и гармонично. По цветам — белый с такой лазурью всегда сочетался», — экспертно резюмировал дизайнер.

Напомним, что ранее Кристина Асмус сообщила о своем расставании с мужем. В окружении пары говорят о том, что актриса с дочерью — шестилетней Анастасией — будет жить за городом в недавно отремонтированном коттедже, а Гарик Харламов переселится в квартиру.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет дизайна костюма. Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов.