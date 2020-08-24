«Придраться к Полине просто невозможно»: Гагарина в модных шортах подчеркнула свою стройность

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов подметил, что певица знает, как с помощью одежды привлечь к себе внимание.

Стилист Руслан Громов не смог найти явных ошибок в повседневном образе Полины Гагариной. Комментируя летний аутфит поп-дивы, эксперт в сфере моды уточнил, что певица принадлежит к той категории женщин, которые знают, как с помощью одежды привлечь к себе внимание и выглядеть при этом восхитительно.

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале умело подчеркнула стройную фигуру, чем и заслужила похвалу стилиста. Громов подметил, что певица отдала предпочтение актуальному летнему образу, выбрав трендовые шорты с высокой посадкой и романтичный топ. Таким образом артистке удалось не только обратить внимание на длинные ноги, но и сделать акцент на изящную талию. По словам стилиста, Полиной хочется только любоваться и восхищаться ее цветущим видом.

«Как повседневный летний аутфит выглядит хорошо. Аксессуары, фасон шорт и топа актуальны в этом сезоне, а в следующем году будут еще популярней. Цветовая палитра так же хорошо подобрана. Придраться к Полине просто невозможно. Остается только созерцать ее цветущую красоту», — экспертно резюмировал стилист.

Напомним, что у Полины Гагариной есть двое детей. После появления дочери, экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова сумела вернуться в дородовую форму. Старшему сыну певицы, Андрею, двенадцать лет, а младшей дочке Мии — три годика. В одном из своих интервью артистка призналась, что ее малышка держит в своем кулачке всю семью.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.