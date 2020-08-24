Загорелая и счастливая: Ксения Бородина в струящемся платье-халате повеселилась на яхте в Крыму

Ксения Бородина обычно несколько раз в год уезжает вместе с семьей за границу. Однако в этом году ее очередные планы на путешествие сорвались из-за пандемии коронавируса. Это не испортило звезде настроение. Она сначала провела время в Сочи. Ей так понравилось на курорте, что позже девушка приехала туда на выходные снова, но уже без детей. Этих каникул телеведущей показалось мало. В августе она устроила семейную поездку в Крым, куда раньше предпочитала не ездить.

Бородина сначала устроилась в доме в Ялте, но осознала, что привыкла к удобствам, поэтому вскоре переселилась в отель к мужу Курбану Омарову. На этот раз она устроила себе не только пляжный отдых, но и активный. Девушка на вертолете слетала на гору Ай-Петри, устроила фотосессию на розовом озере Сасык-Сиваш, а напоследок решила покататься на яхте с близкими и друзьями. Ксения поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в платье-халате с принтом.

Загорелая и счастливая телеведущая танцевала и пела, пока ее муж купался с детьми в море. Она даже прыгала, отрываясь с подругой. А потом, конечно, звезда тоже искупалась. Укутавшись в большое плюшевое полотенце, она стала потягивать вино из бокала. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Они одарили ее комплиментами.

«Какой шикарный вид. Ксюша роскошная», «Ксюша, какая вы красивая, и семья у вас хорошая!», «Стиль — высший пилотаж», «Какое классное платье для контрастной внешности», — прокомментировали пост подписчики.