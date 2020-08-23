«Ого, вырез!»: Дайнеко в платье с глубоким декольте обнажила роскошную грудь

Виктория Дайнеко решила подразнить своих поклонников, опубликовав в личном блоге фото в изумрудном блестящем платье с очень глубоким декольте. Вырез платья фактически обнажал половину груди. При этом весьма игривый снимок звезда решила сопроводить отвлеченным текстом про прическу.
«Все-таки каре выглядит классно, жаль только, что это кайф на 2-3 месяца, а потом ждешь, когда же снова будет привычная длина», — написала она.
«Тут вообще ни разу ни про каре. Его толком и не видно-то», — отреагировала на пост одна из подписчиц. Да и большинство других комментариев были посвящены вовсе не прическе, а вырезу на платье певицы.
«Виктория, у Вас такое восхитительное платье, что на прическу особо и не смотришь», «Опа, а откуда грудь шикарная?», «Предполагаю, что фото еще тех времен, когда Вика кормила грудью дочку! Хорошее время для женщины!», «Два высших образования», «Ого, вырез!» — можно увидеть в личном блоге Дайнеко.