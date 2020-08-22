«Таким сочетанием уже никого не удивишь»: Валерия для прогулки выбрала легкое платье-разлетайку в полоску

Певица Валерия в настоящее время находится в отпуске с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным. Они отправились в Кисловодск и наслаждаются красотой кавказской природы.
Валерия на отдыхе не спешит публиковать фотографии в микроблоге, предпочитая наслаждаться теплыми деньками. Но все-таки порадовала поклонников свежим снимком с прогулки.
«В воздухе пахнет осенью. Хороша рябинка!» — подписала снимок певица.
Для променада Валерия выбрала летнее платье в горизонтальную полоску. Мы попросили Анастасию Пахолкову, модного эксперта портала Teleprogramma.pro, оценить аутфит звезды.
«Разноплановые образы Валерии всегда интересно разглядывать. Чаще всего певица подчеркивает стройную фигуру и тонкую талию. В этот раз ее выбор пал на платье-разлетайку в неоново-зеленую полоску, дополненное кроссовками. Таким сочетанием уже никого не удивишь в наши дни.
Простой аутфит без добавления каких-либо аксессуаров, не беря в счет очки, прекрасно подойдет для дачи и загородных прогулок, не более того.
Хочется отметить, важную деталь — V-образный вырез. Именно такой, как у платья эстрадной дивы, немного не актуален. Рекомендую отдавать предпочтение классической вариации подобного оформления декольте» — подметила Анастасия Пахолкова.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.