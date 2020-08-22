«В сказку попала»: Ксения Бородина в платье-бюстье из органзы отметилась на розовом озере

Ксения Бородина раньше предпочитала отдыхать в Италии, Таиланде, ОАЭ и других странах. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса она не смогла улететь в Турцию. В итоге телеведущая решила сначала отдохнуть в Сочи, куда потом вернулась уже без детей. А в августе она отправилась в Крым. Девушка решила впервые отдохнуть на отечественном курорте. Первые дни она провела в Ялте, а потом стала путешествовать с мужем и дочками.

На днях Ксения арендовала вертолет, который стоит 130 тысяч рублей в час, чтобы побывать на вершине горы Ай-Петри. Телеведущая осталась довольна роскошными видами с высоты птичьего потела. А накануне по советам поклонников она приехала на знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш. Для такого случая Бородина облачилась в пышное розовое платье-бюстье из органзы. Сережки с камнями и распущенные локоны дополнили образ. В руках она держала прозрачный зонт.

«Я как будто в сказку попала», — призналась звезда.

Поклонники восхитились образ девушки. Многие отметили, что она очень молодо выглядит. «Принцесса», — написала Наталья Варвина. «Как зефирка», «Красоточка, очень даже красивая Ксюша!», «Фея розовых мечт», «Розовое озеро и вы в розовом — круто», — прокомментировали пост подписчики.

Многие догадались, что она устроила фотосессию в уникальном месте. К слову, подобные платья из органзы ранее примерили Вера Брежнева, Елена Перминова, а также Яна Рудковская.