«Самая красивая блондинка»: Самбурская предстала с новым цветом волос на встрече с Рудовой

Настасья Самбурская прославилась, когда стала сниматься в сериале «Универ». Теперь она не только известная актриса, но также певица. Девушка не скрывает, что обладает непростым характером. Она предпочитает ставить хейтеров на место, а порой раскрывает душу перед поклонниками, рассказывая о личных проблемах. 33-летняя девушка обладает эффектной внешностью, но личная жизнь артистки пока не складывается.

Самбурская не раз делала различные стрижки, а вот красить волосы не решалась. Однако накануне она удивила не только фанатов, но даже свою близкую подругу Наталью Рудову. Девушки решили повеселиться в ночном клубе. Актриса перед выходом в свет облачилась в рубашку оверсайз небесного цвета. Более того, она предстала с пепельными локонами. Настасья покрасовалась на камеру, показав новую прическу.

Когда Рудова увидела свою подругу, то едва сдержала эмоции. «Я думала, я самая красивая блондинка, но нет! Есть еще одна!» — закричала актриса. Девушки провели вечер пятницы, 21 августа, танцуя и веселясь. К ним также присоединилась модель Мария Миногарова.

Многие поклонники пришли в восторг от нового имиджа Самбурской. «В образе блондинки немного с Рудовой схожи», «Шикарная блондинка», «Стали похожи на модель», «Очень нежно, вам идет», «Крутая, Насть!», «Теперь с Рудовой словно сестры», — прокомментировали пост подписчики.