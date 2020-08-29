10 белых сумочек: с чем их носят Нетребко, Бородина, Асмус и другие звезды

Белые сумочки россиянки привыкли носить летом, при этом обязательно подбирать под них обувь. Но, оказалось, что этот стереотип не поддерживают фэшн-специалисты и стилисты. С чем сочетать белые сумки, как дополнять ими образы и какие аксессуары сейчас в тренде, Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт Анна Бжедугова.

По словам нашей собеседницы, белый цвет – универсальный. И сумка этого тона может дополнить любой образ с тем же успехом, что и черная. Стоит только учесть, что существуют разные оттенки – от светло-бежевого до желтоватого, поэтому не забываем про цвета, используемые в одежде.

«То, что сумку нужно подбирать в цвет обуви – это большое заблуждение, модный стереотип, от которого давно пора отказаться в современном мире. Сумка может стать акцентом, даже если в одежде совершенно нет белого цвета. Белая сумка притягивает к себе внимание, поэтому она должна быть правильной формы, с хорошей фурнитурой и без дефектов. Конечно, для деловой современной женщины, особенно живущей в ритме большого города, белая сумка – незаменимая вещь в гардеробе. Она добавляет образу лаконичности, делая его более дорогим и стильным», — рассказала Анна.

Итак, ориентируемся на звезд и стараемся избежать их ошибок. Начнем с одной из самых актуальных сумок и удачных комбинаций, которую продемонстрировала Ксения Бородина.

«Хороший образ на каждый день, который удачно дополняют босоножки с трендовой квадратной подошвой. Оверсайз сумки сейчас также находятся на пике популярности, но я бы посоветовала находить более необычные формы. Такое пляжное плетение круто бы смотрелось в более оригинальном формате, например, в форме большого шопера», — прокомментировала Анна Бжедугова.

С успехом женщины могут ориентироваться и на лук Устиньи Малининой, которая слывет большой модницей в свете.

«У Устиньи получился современный, а главное – стильный образ! Очень удачный формат сумки, советую присматриваться к подобным моделям, если ищите что-то на каждый день, универсальное и средней вместительности. С денимом, кстати, белая сумка выглядит очень хорошо», — заметила модный эксперт.

Если рассматривать модные сумки как отдельное явление, то стоит обратить внимание на аксессуар Тины Канделаки. А вот почему ее образ в целом не слишком удачен, вы поймете, когда изучите фото и прочитаете комментарий ниже….

«У Тины в руках модный клатч-облако, который даже неплохо дополняет это платье в горошек. Но что случилось с вырезом? К чему этот неуместный бра? В целом образ и так законченный, ведь есть и ожерелье, и принт платья, и необычная форма сумки. Кажется, будто фотограф застал Тину врасплох, и мы случайно увидели нижнее белье», — пошутила Анна.

Сумочка Chanel Валерии тоже сама по себе прекрасна, ее Бжедугова назвала «удачным приобретением». Но, создавая лук, певица слегка переборщила. Оказалось, что сегодня утрированная женственность – уже антитренд.

«Образ Валерии тотально перегружен. Тут и плиссированная юбка, и кружева на блузке, да еще и бантики на рукавах», — удивилась Бжедугова.

Перестаралась с деталями и Стефания Маликова, хотя сумка сама по себе заслуживает внимания.

«Опять перегруженный образ. Хотя Стефания молодая девушка, все-таки стоит уйти от этой гипертрофированности. Тут и горох, и красный цвет, и пояс с бантиком, и туфли с текстурой крокодиловой кожи… Сумка только все утяжеляет, хотя она не является главной виновницей провального образа», — вздохнул фэшн-специалист.

Обладательница сумки Sculpture итальянского бренда премиум-класса Off-White Кристина Асмус, конечно, может ей гордиться. Но в следующий раз стоит лучше подумать над образом в целом.

«Попытка интегрировать эту сумку в повседневный образ – это похвально, но, к сожалению, все мимо. Эта сумка идеально бы вписалась в образ с объемным пиджаком, грубыми ботинками и рубашкой оверсайз», — обратила внимание Анна Бжедугова.

Поясную сумку вроде Любови Толкалиной лучше вообще не включать в свои образы, они уже потеряли свою актуальность. Впрочем, есть некоторое исключение…

«На сегодняшний день в тренде маленькие поясные сумки-ключницы, куда действительно не вместится ничего, кроме ключей и пары банковских пластиковых карт. Тем более, что с кедами на плоской подошве и с данным костюмом эта сумка выглядит неуместно. Хороший образ для дороги, например, долгого перелета», — заметила эксперт.

В луке Анны Нетребко с другой поясной сумкой наша собеседница заметила две ошибки – он уже не актуальный и составлен неправильно.

«Несмотря на то, что поясная сумка также выполняет функцию ремня, в образе Анны Нетребко она только подчеркнула ненужный объем в области живота», — сказала она.

Про второй образ оперной певицы Анна Бжедугова тоже мало нашла лестных слов, хотя крупные сумки в моде.

«Длина этого свитера не предназначена для того, чтобы утягивать ее тонким ремнем. По этой причине он некрасиво собрался снизу. Весь образ поделен хаотично: тут и толстые полоски на юбке, и сама ее форма, форма свитера, ворот, зачем-то подвернутые рукава до локтя, все не подходит друг к другу. Чего уж говорить о цветах и этой инфантильной кепочке с одуванчиками… Возвращаясь к сумке, хочется отметить принт. Такие рисунки на сумках – это не актуально, не стильно и не презентабельно», — заметила модный эксперт.

Ну и последний пример с белой сумкой Виктории Лопыревой покажет нам, как не стоит дополнять спортивные аутфиты.

«Такое ощущение, что Виктория просто взяла эту сумку, потому что на ней есть детали в цвет ее худи. Но форма сумки совершенно не вписывается в спортивный образ», — сказала Анна.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова – модный эксперт, закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия, начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.