«Красивые украинские узоры»: Лорак в тунике с аппликацией вышла на прогулку вместе дочкой Софией

На отдыхе в Греции 41-летняя Ани Лорак отдала предпочтение нарядам в национальной стилистике. Так, экс-возлюбленная бизнесмена Мурата Налчаджиоглу примерила монохромную тунику оверсайз с аппликацией в виде цветочной вышивки.

Наряд украинской исполнительницы дополнили трендовые рукава-буфы. Кроме того, к летнему аутфиту знаменитость подобрала сандалии на плоской подошве. А вот девятилетняя София облачилась в ярко-розовый сарафан с расписными рукавами. Лорак дала понять, что она осталась довольна такими необычными дизайнерскими нарядами.

больше по теме Показала щиколотки: Ани Лорак в джинсах скинни и массивных кроссовках визуально удлинила ноги Украинская исполнительница отдала предпочтение трендовому летнему аутфиту.

«Красивые украинские узоры на современных платьях, стильно и душевно», — отметила певица.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что в отличие от многих своих звездных коллег, таких как Светлана Лобода, певица Елка, Вера Брежнева, Анна Седокова — экс-возлюбленная Мурата Налчаджиоглу одевается скромно и лаконично.

Артистка отдает предпочтение базовым вещам: жакетам, водолазкам, свитшотам, джинсам и футболкам. При этом Ани знает, как выгодно подать свою фигуру в вечерних туалетах. По словам историка моды, певица всегда находится под прицелом фотокамер. Фанаты точно подмечают, прибавила ли она в весе или же, наоборот, похудела. Как медийная личность, Лорак не может позволить себе появляться на публике в безразмерной одежде или в нарядах, которые подходят только для дома и отдыха.