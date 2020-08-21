«Третий брак - на счастье?»: мужчины, рискнувшие жениться на Анне Седоковой
Видео
Белорусский Джеймс Бонд: что известно о любимом сыне Лукашенко Коленьке
Видео

«Выглядит мегасексуально»: 49-летняя Орбакайте во фраке добавила образу «перчинки», надев колготы

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова подметила, что певица смотрелась элегантно и одновременно дерзко.

«Выглядит мегасексуально»: 49-летняя Орбакайте во фраке добавила образу «перчинки», надев колготы
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Имидж-стилист Ольга Трофимова не смогла найти явных стилистических ошибок в сценическом образе 49-летней Кристины Орбакайте. В интервью сайту Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды подметила, что певица для своих лет выглядит очень молодо и вполне может позволить себе поэкспериментировать с имиджем — пусть только на сцене.

Артистка облачилась в мини-шорты, дополнив образ фраком в одной монохромной палитре. Но дерзким дополнением к луку, как говорит имидж-стилист, стали именно колготы в сетку. Благодаря стройной фигуре, по мнению Трофимовой, поп-дива вполне может демонстрировать такие наряды. Важно учитывать и то, что такой аутфит певица выбрала для концерта. В такой интерпретации образ вполне допустим и его можно считать сложившимся.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте отдала предпочтение элегантному стилю (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

«Женский фрак является эталоном изысканности и утонченного стиля. Именно его в черном цвете нам демонстрирует Кристина. Дополнением к фраку идут укороченные шорты в монохроме. Это несомненно сценический образ! Выглядит мегасексуально, да и наряд в целом правильно собран в стилистическом плане.

Здесь присутствуют и колготки в сетку. Этот аксессуар своего рода — недостающая перчинка, такая вызывающе острая деталь. Наша героиня в своем возрасте может позволить себе такую смелость. Она смотрится очень дерзко, элегантно и утонченно», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Имидж-стилист Ольга Трофимова
Ольга Трофимова (Фото: личный архив)

Тэги

Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте последние новостиМаксим Галкинмода и стиль