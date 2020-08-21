«Выглядит мегасексуально»: 49-летняя Орбакайте во фраке добавила образу «перчинки», надев колготы

Имидж-стилист Ольга Трофимова не смогла найти явных стилистических ошибок в сценическом образе 49-летней Кристины Орбакайте. В интервью сайту Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды подметила, что певица для своих лет выглядит очень молодо и вполне может позволить себе поэкспериментировать с имиджем — пусть только на сцене.

Артистка облачилась в мини-шорты, дополнив образ фраком в одной монохромной палитре. Но дерзким дополнением к луку, как говорит имидж-стилист, стали именно колготы в сетку. Благодаря стройной фигуре, по мнению Трофимовой, поп-дива вполне может демонстрировать такие наряды. Важно учитывать и то, что такой аутфит певица выбрала для концерта. В такой интерпретации образ вполне допустим и его можно считать сложившимся.

«Женский фрак является эталоном изысканности и утонченного стиля. Именно его в черном цвете нам демонстрирует Кристина. Дополнением к фраку идут укороченные шорты в монохроме. Это несомненно сценический образ! Выглядит мегасексуально, да и наряд в целом правильно собран в стилистическом плане. Здесь присутствуют и колготки в сетку. Этот аксессуар своего рода — недостающая перчинка, такая вызывающе острая деталь. Наша героиня в своем возрасте может позволить себе такую смелость. Она смотрится очень дерзко, элегантно и утонченно», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.