Греческие каникулы: Ани Лорак отправилась на пляж в хлопковой вышиванке с рукавами-буфами

Ани Лорак вместе с девятилетней дочкой Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу проводит августовские каникулы в Греции. На личной страничке микроблога украинская исполнительница поделилась свежим отчетным кадром, позировав перед объективом фотокамеры в хлопковой вышиванке с рукавами-буфами.

Отправившись на один из местных пляжей к легкой летней тунике артистка подобрала шлепанцы на плоской подошве, сделав акцент на длине ног и бронзовом загаре. Ко всему прочему, певица подчеркнула талию, подпоясавшись тканевым ремешком. Не забыла поп-дива и про имиджевые очки, собрав волосы в тугой пучок на макушке.

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В одном из своих интервью Ани призналась, что все произошедшее в ее жизни помогло ей переосмыслить некоторые моменты. Теперь певица не позиционирует себя как жертву. Получив развод от Мурата Налчаджиоглу, украинская исполнительница сконцентрировалась на сольной карьере.

Записывая один из новых синглов, она познакомилась с нынешним возлюбленным — 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. При этом Лорак объяснила, почему она так редко появляется с избранником на публике. Как выяснилось, молодой человек не хочет становиться объектом для всеобщих пересудов и сплетен. Именно по этой причине он старается держаться в тени своей возлюбленной.

О личной жизни артистка распространяется крайне редко и весьма неохотно. Но вместе с тем, Ани призналась, что и раньше ее бывший муж постоянно отсутствовал. Они с дочерью видели его только на каких-то семейных праздниках. На всех вечеринках он появлялся скорее как гость, а не глава семейства.