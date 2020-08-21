«Ноги бесконечные»: Лопырева в стильном купальнике в горошек позировала на песке

Эффектная блондинка Виктория Лопырева активно ведет свой микроблог в Instagram. Модель делится в нем планами, новостями, фото и видео из своей жизни. Не так давно девушка появилась на дне рождения певицы Нюши в Турции, и для многих поклонников это стало сюрпризом – оказывается, звезды дружат уже давно.

Сейчас «Мисс Россия» 2003 отдыхает на побережье Средиземного моря в Белеке. И поделилась пляжным снимком с подписчиками, на котором предстала во всей своей красе.

Модель прилегла на песке, эффектно вытянув стройные ноги, чем восхитила поклонников. Многие отметили, что купальник в горошек, который выбрала для снимка блондинка, невероятно ей идет:

«Даже на пляже стильная», «Ноги бесконечные», «Купальник просто огонь», «Очень красиво и эффектно», «Очень красивая, «Какие прекрасные ноги», «Купальник шикарный» — пишут в комментариях.

Кстати, в Турции сейчас отдыхают многие отечественные селебрити. Например, туда улетела беременная Наталья Подольская с сестрой, а также Лера Кудрявцева с двухлетней дочкой.