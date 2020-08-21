«Вся фишка в расцветке»: Макеева облачилась в модное градиентное платье с ниспадающей юбкой

38-летняя Анастасия Макеева прогулялась по Москве в трендовом платье с цветовым градиентом и плиссированной юбкой. Имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro подметила, что бывшая жена Глеба Матвейчука выбрала лаконичный летний аутфит, который подчеркивал достоинства ее женственной фигуры. Образ получился легким, гармоничным и элегантным. Ко всему прочему, актрисе удалось избежать модных недочетов, сделав ставку на правильные аксессуары: золотистый ремешок и остроносые туфли-лодочки на шпильке.

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов рассказал, как с помощью правильных аксессуаров интегрировать этот летний наряд в осенний гардероб.

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«Легкая фактура, струящаяся ткань и нежнейший градиент в невероятно женственном и элегантном платье. Верх более строгий, а ниспадающая юбка с плиссированным эффектом добавляют образу элегантности. Тут вся фишка в расцветке. Этот лук выглядит по-настоящему магическим за счет оттеночных переливов. Что могу сказать, тут и придраться не к чему. Анастасия является обладательницей роскошных волос.

Своим локонам она придает такую легкую незатейливую укладку, слегка небрежную. Ну и конечно же, сложно не обратить внимание на ее светящие глаза, роскошную улыбку. Такая внешность сделает любой образ неповторимым. Наша героиня зачастую выбирает именно женственные наряды.

Отлично подобранные аксессуары. Свой образ она дополнила акцентным ремнем, по цвету он насыщеннее, чем весь образ в целом. И плюс светлые лодочки задают луку воздушность, легкость. Ремень дает акцент на талию и на линию бедра», — экспертно резюмировала имидж-стилист.