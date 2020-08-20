«Стильно, свежо и в духе современности»: Шейк в спортивных брюках и лодочках показала новый модный тренд

Звезда мировых подиумов, 34-летняя Ирина Шейк поделилась снимком, на котором позирует в кроп-топе и спортивных штанах. Изюминку образу добавляют туфли на шпильке и блейзер — элементы неспортивного стиля.

Этот модный фьюжн мы попросили прокомментировать имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

Звезда считает, что у любой модели всегда должны быть с собой деньги.

Модный эксперт отметила, что новый тренд — спортивные джоггеры в сочетании с пиджаком и каблуками — ворвался в этом сезоне очень стремительно, причем всерьез, а не пошалить. И, заверяет Анастасия Пахолкова, останется с нами надолго. «Кто бы мог подумать? Ведь раньше такую модницу сочли бы за застрявшую в своем непонятном окружающим мире, теперь же это вовсе не моветон, а напротив, самый писк», — говорит стилист.

«Наглядно это нам продемонстрировала Ирина Шейк. На ней спортивные брюки и топ, блейзер, а в качестве обуви — белые лодочки. Стильно, свежо и в духе современности. К тому же такой пресс грех не показать.

А еще надо заметить, что брюки очень присборены снизу, это важный пунктик! Если вы маленького роста, то выбирайте либо подобные брюки короче, которые не соберутся гармошкой внизу, чтоб избежать эффекта приземленности, либо берите те, что образуют коварные складки по минимуму, и дополняйте смело каблуком!» — советует Анастасия Пахолкова.