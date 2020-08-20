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«Стильно, свежо и в духе современности»: Шейк в спортивных брюках и лодочках показала новый модный тренд

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова рассказала, что нужно учесть модницам, желающим повторить аутфит топ-модели.

«Стильно, свежо и в духе современности»: Шейк в спортивных брюках и лодочках показала новый модный тренд
ИРИНА ШЕЙК. ФОТО: КП/МИХАИЛ ФРОЛОВ

Звезда мировых подиумов, 34-летняя Ирина Шейк поделилась снимком, на котором позирует в кроп-топе и спортивных штанах. Изюминку образу добавляют туфли на шпильке и блейзер — элементы неспортивного стиля.

Ирина Шейк. Фото: .instagram.com/irinashayk/
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk/

Этот модный фьюжн мы попросили прокомментировать имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

Модный эксперт отметила, что новый тренд — спортивные джоггеры в сочетании с пиджаком и каблуками — ворвался в этом сезоне очень стремительно, причем всерьез, а не пошалить. И, заверяет Анастасия Пахолкова, останется с нами надолго. «Кто бы мог подумать? Ведь раньше такую модницу сочли бы за застрявшую в своем непонятном окружающим мире, теперь же это вовсе не моветон, а напротив, самый писк», — говорит стилист.

«Наглядно это нам продемонстрировала Ирина Шейк. На ней спортивные брюки и топ, блейзер, а в качестве обуви — белые лодочки. Стильно, свежо и в духе современности. К тому же такой пресс грех не показать.

А еще надо заметить, что брюки очень присборены снизу, это важный пунктик! Если вы маленького роста, то выбирайте либо подобные брюки короче, которые не соберутся гармошкой внизу, чтоб избежать эффекта приземленности, либо берите те, что образуют коварные складки по минимуму, и дополняйте смело каблуком!» — советует Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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