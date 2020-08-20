«Мегасоблазнительно»: Юлия Снигирь вышла в свет в струящемся платье в пол с разрезом от бедра

Юлия Снигирь является одной из самых привлекательных отечественных актрис. Как и Паулина Андреева, в своих образах она любит элегантный минимализм. Девушка редко выходит в свет, но если появляется на публике, то привлекает к себе внимание. 37-летняя актриса не любит говорить о личной жизни. Но известно, что она счастлива с Евгением Цыгановым и растит сына Федора. После карантина лишь накануне звезда вышла в свет.

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19 августа муж Ксении Собчак Константин Богомолов представил свой новый сериал «Хороший человек». На светском рауте собралось много знаменитостей. Однако Юлия соблюла дресс-код, вновь сразив всех красотой. Девушка появилась на мероприятии в струящемся платье с разрезом от бедра. Поверх она надела черный жакет оверсайз. Наряд дополнили босоножки в тон и легкие локоны. Снигирь подчеркнула природную красоту, отказавшись от макияжа.

«Спасибо за вечер (а Ксении Собчак и за день тоже, но расшифровывать не буду — сохраню интригу). Мне вчера столько прекрасных слов наговорили — друзья, спасибо вам за тепло. Любовь», — написала она.

Поклонники восхитились элегантным образом звезды. «Юля невероятная», «Юля, ты прекрасна», «Просто наслаждение для глаз!! Всегда приятно вас видеть в ленте!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук актриса имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Обратив внимание целиком на этот образ, рассматривая его сверху вниз, можно увидеть, что пиджак и укладка в стиле ретро. Вкусное сексуальное ретро. Ниспадающая нижняя часть в платье уносит нас к женственному нестандартному и очень соблазнительному образу. Здесь еще играет роль — минимум макияжа, легкая волна. Как раз каре было в ретростиле доминирующей укладкой. Отмечу, что тут ретростиль в чистом виде, плюс мужской пиджак — это мегасоблазнительно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.