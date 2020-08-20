Ксения Бородина в мини-юбке в горох и сандалиях Chanel прилетела на гору Ай-Петри

Телеведущая вместе с детьми совершила полет на вертолете над Крымом. Она не упустила возможности блеснуть в новом образе.

Ксения Бородина любит путешествовать. В год она совершает порой больше четырех поездок. Даже пандемия коронавируса не помешала телеведущей продолжить познавать мир. Если в начале года она отдохнула в Таиланде, то после самоизоляции дважды успела побывать в Сочи. А вот последний месяц лета девушка проводит в Крыму. Она вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками отдыхает в Ялте. Очередной день они предпочли провести не на пляже, а устроив воздушную экскурсию.

Бородина заранее интересовалась, чем себя можно развлечь на отечественном курорте. Обычно она отдыхает в Италии, Дубае и в других странах. Там телеведущая устраивает себе прогулки на яхте и походы в фешенебельные рестораны. На этот раз супруги полетали на вертолете, осмотрев Крым с высоты птичьего полета, а также высадились на вершине горы Ай-Петри. Для поездки Ксения облачилась в блузку с глубоким декольте и мини-юбку в горох. Завершали лук в стиле total black сандалии от Chanel.

Девушка насладилась красотами панорамного вида. Также она сделал фото на память с дочками Марусей и Теоной.

«Столько красивых мест мы увидели, дети счастливы. Больше всего в жизни я люблю свою семью и путешествия, это самое дорогое время, которое мы проводим вместе. Жаль, папа с нами не полетел, полеты это не его. Я его в Америке еле уговорила посмотреть гранд каньон. Но хочу вам сказать, у нас места не хуже, красота», — похвасталась звезда.

Она также пояснила, почему не стала взбираться на гору по канатной дороге. По словам Бородиной, так быстрее и удобнее, так как не нужно толпиться в кабине с толпой людей. «Дети счастливы?? Мару точно, а младшенькая чего-то в печальке», «Красотки! А вы это место, ещё красивее делаете», «Какой классный образ», «Ксюша вы втроём красавицы!!! Генетика супер, умные и красивые!» — прокомментировали пост подписчики.