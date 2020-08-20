Стиль в мелочах: Макеева в платье плиссе с цветовым градиентом прогулялась по городу

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro ранее говорила о том, что платья с плиссированными юбками окажутся на пике моды в весенне-летнем сезоне 2020 года. Также в тренде и наряды с цветовым градиентом, когда оттенки одной цветовой палитры перекликаются в миксе.

38-летняя Анастасия Макеева на прогулку по Москве отправилась в актуальном летнем аутфите. Особое внимание бывшая жена Глеба Матвейчука уделила аксессуарам. Актриса подобрала к образу широкий поясок золотистого оттенка и жемчужные туфли-лодочки на шпильке.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Анастасии Макеевой. Ко всему прочему, искусствовед подметил, что особенность этой артистки заключается в том, что у нее прекрасные вокальные данные: она замечательно поет.

По словам историка моды, бывшая жена Глеба Матвейчука обладает тонким вкусом и всегда одета как с иголочки. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что у этой молодой женщины великолепная фигура и свой стиль. Так, к примеру, Макеева отдает предпочтение нарядам, в которых можно легко выйти на сцену. Она выбирает артистичные образы, платья длиной в пол из таких материалов, как парча и кружево, с ярким декором и украшениями.