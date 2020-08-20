«Мы не специально»: Наталья Подольская и ее сестра оделись в одной цветовой гамме с детьми

Наталья Подольская недавно спровоцировала слухи о беременности. Певица давно признавалась, что задумывается о втором ребенке. Вместе с Владимиром Пресняковым они уже растят сына Артемия. От прошлых отношений у певца есть еще один сын, Никита. Однако на отдыхе в Турции артистка все же рассекретила свое интересное положение. Она продемонстрировала округлившийся живот в купальнике. Уже скоро в звездной семье произойдет пополнение.

К слову, на курорте Подольская отдыхает не с мужем, который не смог поехать, а с сестрой Юлианой и племянницами. Певица радует поклонников новыми фото, на которых облачается в женственные наряды. Для очередной прогулки она оделась в платье цвета фуксия с глубоким декольте, а ее сестра-двойняшка — в шелковое платье-комбинацию лимонного цвета. Так вышло, что девушки сочетались по цветовой гамме с детьми. Сын Натальи предстал в желтых шортах, как и одна из его кузин, облачившаяся в платье такого же цвета. Вторая малышка была в розовом платье, под стать Подольской.

«Мы не специально так оделись, оно само так получилось, самая классная компания на свете», — отметила Юлианна.

Стильным и ярким семейством восхитилась сноха Преснякова, Алена Краснова. Девушка оценила модных родственников: «Классные». Поклонники тоже одарили девушек комплиментами.

«Да, очень яркие и классные», «Получилось круто», «Это самые теплые цвета в гамме красок! Желтый, розовый и малиновый — это цвета радости и хорошего настроения», «Как же мне это знакомо! Мы с сестрой периодически, не сговариваясь, тоже попадаем в подобные ситуации», — прокомментировали пост подписчики.